Нужен проект по окружающему. экономика родного края сахалин

Окружающий мир
Нужен проект по окружающему. экономика родного края сахалин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой край очень разнообразный.Каждое время года он восприму красив.Горы поросли смешанными хвойными лесами. В долинах рек произрастают лиственные леса (тополь, ива, ольха).Мне очень нравиться наблюдать за заходом солнца «как оно постепенно исчезает в море»может подойдёт?
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