Нужен проект по окружающему. экономика родного края сахалин

Гость: Гость:

Мой край очень разнообразный.Каждое время года он восприму красив.Горы поросли смешанными хвойными лесами. В долинах рек произрастают лиственные леса (тополь, ива, ольха).Мне очень нравиться наблюдать за заходом солнца «как оно постепенно исчезает в море»может подойдёт?