С водопада,высота которого 10м ,за 2 минуты падает 50 м3 воды какова мощность патока воды

Физика
С водопада,высота которого 10м ,за 2 минуты падает 50 м3 воды какова мощность патока воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: h = 10 м t = 2 мин = 120 c V= 50 м³ ρ = 1000 кг/м³ g = 10 м/с²  __________ N - ? Мощность потока: N = A/t Потенциальная энергия (равная работе) А = m*g*h Масса воды: m = ρ*V Тогда: N = ρ*V*g*h / t =1000*50*10*10/120 ≈ 42 000 Вт   или 42 кВт
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