С водопада,высота которого 10м ,за 2 минуты падает 50 м3 воды какова мощность патока воды

Гость: Гость:

Дано: h = 10 м t = 2 мин = 120 c V= 50 м³ ρ = 1000 кг/м³ g = 10 м/с² __________ N - ? Мощность потока: N = A/t Потенциальная энергия (равная работе) А = m*g*h Масса воды: m = ρ*V Тогда: N = ρ*V*g*h / t =1000*50*10*10/120 ≈ 42 000 Вт или 42 кВт