Составь и запиши предложение с любой парой одинаково звучащих слов.Орфограммы по??черкни .М(я,е)чи,зап(е,и)вать,ч(и,а)стота

Русский язык
Составь и запиши предложение с любой парой одинаково звучащих слов.Орфограммы по??черкни .М(я,е)чи,зап(е,и)вать,ч(и,а)стота
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я нас в доме всегда чистота(чистый) Во дворе мальчишки играли в мяч(мяч) Я сегодня съела кашу и запила (пить)стаканом молока Девочки пели песню для праздника 8Марта!
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