Переведите в паскали

Физика
Переведите в паскали
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Ответ(ы):
Гость:
0,02 Н/см² = 0,0002 Н/м² = 0,0002 Па
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