Выполни сложение наиболее удобным способом: 8+2+7 20+5+3 40+50+2 27+3+6
Математика
Выполни сложение наиболее удобным способом: 8+2+7 20+5+3 40+50+2 27+3+6
Ответ(ы):
Гость:
8+2+7+3+20+5=10+10+20+5=40+5=45 40+50+2=90+2=92 27+3+6=30+6=36
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