Плиззззз...... немогу решить номер 20

Математика
Плиззззз...... немогу решить номер 20
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А какие фигуры там не показоно
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