Расстояние между двумя пристанями равно 16 км. От этих пристаней одновременно в од??ом направлении отплыли две моторные лодки .Первая моторная лодка двигались со скоростью 14 km/ч, вторая лодка шедшая позади, двигалась со скоро...
Математика
Расстояние между двумя пристанями равно 16 км. От этих пристаней одновременно в од??ом направлении отплыли две моторные лодки .Первая моторная лодка двигались со скоростью 14 km/ч, вторая лодка шедшая позади, двигалась со скоростью 18 km/ч. Через сколько часов после начала движения вторая лодка догонит первую ?
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