Какая информация об изображении сохраняется в внешней памяти? Растровое изобра??ение: Векторное изображение: Помогите плиззз

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Какая информация об изображении сохраняется в внешней памяти? Растровое изобра??ение: Векторное изображение: Помогите плиззз

Автор: Гость