Какая информация об изображении сохраняется в внешней памяти? Растровое изобра??ение: Векторное изображение: Помогите плиззз

Информатика
Какая информация об изображении сохраняется в внешней памяти? Растровое изобра??ение: Векторное изображение: Помогите плиззз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Растровое изображение
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