Наибольший общий делитель-а) 30 и 36 б) 62 и 31 в) 48 и 8 г) 64 и 16 д) 45 и 15 е) 48 и 69

Математика

Наибольший общий делитель-а) 30 и 36 б) 62 и 31 в) 48 и 8 г) 64 и 16 д) 45 и 15 е) 48 и 69

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