Аул расположен между станцией и дачным поселком на рассстоянии 4км от станции . Из аула в сторону дачного поселка вышел пешеход со скоростью 75м/мин .Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосепедист со скоростью 2...
Математика
Аул расположен между станцией и дачным поселком на рассстоянии 4км от станции . Из аула в сторону дачного поселка вышел пешеход со скоростью 75м/мин .Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосепедист со скоростью 200м/мин . Через сколько минут велосепедист догонит пешехода
Ответ(ы):
Гость:
1)0.5ч=30мин 2)75*30=2250(м)-расстояние которое прошол пешеход до выезда велосепедиста 3)4км=4000м 4)4000+2250=7250(м)-растояние между пешеходом и велосепедистом 5)200-75=125(м/мин)-скорость дагона 6)7250:125=58(мин) Ответ:58мин
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