Аул расположен между станцией и дачным поселком на рассстоянии 4км от станции . Из аула в сторону дачного поселка вышел пешеход со скоростью 75м/мин .Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосепедист со скоростью 2...

Математика

Аул расположен между станцией и дачным поселком на рассстоянии 4км от станции . Из аула в сторону дачного поселка вышел пешеход со скоростью 75м/мин .Через 0,5ч со станции в том же направлении выехал велосепедист со скоростью 200м/мин . Через сколько минут велосепедист догонит пешехода

Автор: Гость