Чем похожи и чем различаются зайцы беляк и русак

Гость: Гость:

1) по размерам русак больше беляка. 2) уши у беляка заметно меньше чем у русака, имеет черные точки на кончиках. 3)задние конечности русака длиннеепоэтому бегает он быстрее чем беляк. 4)русак более стройный. 5)у беляка лапки шире, чтобы не провалиться на снегу, а русак этим похвастать не могут. 6) ива и осина любимые лакомства беляка, а русак их не очень любит.