Чем похожи и чем различаются зайцы беляк и русак
Обществознание
Чем похожи и чем различаются зайцы беляк и русак
Ответ(ы):
Гость:
1) по размерам русак больше беляка. 2) уши у беляка заметно меньше чем у русака, имеет черные точки на кончиках. 3)задние конечности русака длиннеепоэтому бегает он быстрее чем беляк. 4)русак более стройный. 5)у беляка лапки шире, чтобы не провалиться на снегу, а русак этим похвастать не могут. 6) ива и осина любимые лакомства беляка, а русак их не очень любит.
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