В каждой части предложения показать связь главных членов предложения: Обезьянка ??нимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара.

Русский язык

В каждой части предложения показать связь главных членов предложения: Обезьянка ??нимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара.

Автор: Гость