В каждой части предложения показать связь главных членов предложения: Обезьянка ??нимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара.
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В каждой части предложения показать связь главных членов предложения: Обезьянка ??нимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара.
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