Кол-во звуков в слове ясли
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Кол-во звуков в слове ясли
Ответ(ы):
Гость:
5 звуков я обозначает 2 звука потому что стоит в начале слова
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