Плиз переведите срочно надо

Гость: Гость:

Том, я очень устала после такой длинной дороги Мы можем сесть на автобус. Вон там есть остановка. Джеин, ты можешь пощвонить своей маме и попросить ее вёвстретить нас у школы? Конечно. Но Том, посмотри! Это же самый старый автобус в мире! Возможно да. Но это быстрее, чем идти пешком. Заходим Это была ужасная поездка на автобусе! водитель-сумашедший! И посмотри на колеса(я не уверена на счет этого слова). Они старые и плохие. Я больше не сяду на этот автобус.