Помогите умоляю!!!!!!сколько будет 15x127-33+9163x75-8456
Математика
Помогите умоляю!!!!!!сколько будет 15x127-33+9163x75-8456
Ответ(ы):
Гость:
15*127=1905 9163*75=687225 1905-33=1872 1872+687225=689097 689097-8456=680641
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