Решить уравнение: 1)cos5x=1 2)2sin(3x-pi/4)=корень из 3
Алгебра
Решить уравнение: 1)cos5x=1 2)2sin(3x-pi/4)=корень из 3
Ответ(ы):
Гость:
1)5x=2pi*k x=2/5pi*k 2)3x-pi/4=pi/3+2pi*k 3x=pi/3+pi/4+2pi*k x=pi/6+pi/12+2/3pi*k x=pi/4+2/3pi*k
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