Из колоды карт, содержащей 36 листов, выбирают одну карту пиковой масти и две карты червовой масти. Сколькими способами можно осуществить этот выбор

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А что тут считать? Двадцатью способами. Комбинации, начинающиеся с карты от шестерки (в реальном покере - от двойки, колода 52 листа) до девятки называются "стрит-флеш", от десятки - "ройал флеш" или "флеш-рояль". Например, 10 В Д К Т червей - червовый флеш-рояль. Флеш-рояль - самая старшая комбинация в покере. Их всего четыре штуки (пиковый, трефовый, бубновый и червовый) . Вероятность получить при сдаче 5 карт из 52 флеш-рояль на руки - 1/649740. Вероятность увидеть флеш-рояль в техасском холдеме - одной из популярнейших разновидностей покера - 1/30940. Формулы? Элементарно! 5 (способов в одной масти при первой карте от 6 до 10: 678910, 78910В, 8910ВД, 910ВДК и 10ВДКТ ) * 4 (масти) =20. Вот и вся формула!!!!!