Из колоды карт, содержащей 36 листов, выбирают одну карту пиковой масти и две карты червовой масти. Сколькими способами можно осуществить этот выбор
Алгебра
Из колоды карт, содержащей 36 листов, выбирают одну карту пиковой масти и две карты червовой масти. Сколькими способами можно осуществить этот выбор
Ответ(ы):
Гость:
А что тут считать? Двадцатью способами. Комбинации, начинающиеся с карты от шестерки (в реальном покере - от двойки, колода 52 листа) до девятки называются "стрит-флеш", от десятки - "ройал флеш" или "флеш-рояль". Например, 10 В Д К Т червей - червовый флеш-рояль. Флеш-рояль - самая старшая комбинация в покере. Их всего четыре штуки (пиковый, трефовый, бубновый и червовый) . Вероятность получить при сдаче 5 карт из 52 флеш-рояль на руки - 1/649740. Вероятность увидеть флеш-рояль в техасском холдеме - одной из популярнейших разновидностей покера - 1/30940. Формулы? Элементарно! 5 (способов в одной масти при первой карте от 6 до 10: 678910, 78910В, 8910ВД, 910ВДК и 10ВДКТ ) * 4 (масти) =20. Вот и вся формула!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Қазақ тiлi
Русский язык
4. Назовите морфемы, из которых может состоять основа слова. 5. Покажите на двух трёх примерах, что окончание, суффикс и приставка действительно...
Литература