Упростите выражение под буквой(в)

Алгебра
Упростите выражение под буквой(в)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На тебе полный ответ простот как можно расписала больше некуда
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