Отметьте слова которые состоят из предлогов. например подвал перекос
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Отметьте слова которые состоят из предлогов. например подвал перекос
Ответ(ы):
Гость:
восход, сгиб, извоз, побег, рассвет, прилет, изгиб
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