Рыболов заметил, что за 20с поплавок совершил на волнах 30 колебаний, а расстояние м??жду соседними горбами волн 1,5м. Какова скорость распространения волн с дано и найти срочно
Физика
Рыболов заметил, что за 20с поплавок совершил на волнах 30 колебаний, а расстояние м??жду соседними горбами волн 1,5м. Какова скорость распространения волн с дано и найти срочно
Ответ(ы):
Гость:
C = λ * ω λ - длина волны ( 1,5 м ) ω - частота ω = n / t n - кол-во колебаний ( 30 ) t - время ( 20 с ) ω = 30 / 20 = 1,5 Гц с = 1,5 * 1,5 = 2,25 м / c
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