Рыболов заметил, что за 20с поплавок совершил на волнах 30 колебаний, а расстояние м??жду соседними горбами волн 1,5м. Какова скорость распространения волн с дано и найти срочно

Физика

Рыболов заметил, что за 20с поплавок совершил на волнах 30 колебаний, а расстояние м??жду соседними горбами волн 1,5м. Какова скорость распространения волн с дано и найти срочно

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