Помогите решить примеры по действиям 244900-(24496÷4+1630)×12 5001630-(218163÷3-1420)×21 4 класс

Математика
Помогите решить примеры по действиям 244900-(24496÷4+1630)×12 5001630-(218163÷3-1420)×21 4 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.   24496:4=6124 2.  6124+1630=7754 3.  7754*12=93048 4.  244900-93048=151852 1.   218163:3=72721 2.   72721-1420=71301 3.   71301*12=855612 4.   855612-5001630=(-4146018) а если вы ошиблись при вводе этого числа 5001630 может 501630 тогда  855612-501630=353982
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 30см. найдите его стороны если известно что площадь прямоугольника равна 56см в квадрате
Ответить
Алгебра
Укажите значение х , при которых выражение 9х/1-х^2 имеет смысл
Ответить
Русский язык
Составить схему предложения Старуха,дверь закрой!
Ответить
Беларуская мова
Якая ліса прыметнікі
Ответить
Українська мова
Транскрипция к слову дорогий
Ответить