Помогите решить примеры по действиям 244900-(24496÷4+1630)×12 5001630-(218163÷3-1420)×21 4 класс

Гость: Гость:

1. 24496:4=6124 2. 6124+1630=7754 3. 7754*12=93048 4. 244900-93048=151852 1. 218163:3=72721 2. 72721-1420=71301 3. 71301*12=855612 4. 855612-5001630=(-4146018) а если вы ошиблись при вводе этого числа 5001630 может 501630 тогда 855612-501630=353982