Транскрипция к слову дорогий
Українська мова
Транскрипция к слову дорогий
Ответ(ы):
Гость:
[ д о р о г и й ] - 7 б. 7 зв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу. Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых ??алькуляторов и заплатили за них К руб., потом купили еще 8 таки...
Русский язык
Русский язык
Заполните таблицу Употребление и неупотребление мягкого знака после шипящих на конце слов примерами,обозначая условия правильного написания. Суще...