Почему китайцы считали себя единственной цивилизованной страной? Срочно!!!!!!

История
Почему китайцы считали себя единственной цивилизованной страной? Срочно!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это оди из древнейших нородов
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