Во время инфляции А) цены на товары и услуги растут В) цены на товары и услуги понижаются С) уровень жизни населения повышается D) покупательская способность денег остается неизменной

Экономика
Во время инфляции А) цены на товары и услуги растут В) цены на товары и услуги понижаются С) уровень жизни населения повышается D) покупательская способность денег остается неизменной
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Гость:
 Во время инфляции -цены на товары и услуги растут А
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