Во время инфляции А) цены на товары и услуги растут В) цены на товары и услуги понижаются С) уровень жизни населения повышается D) покупательская способность денег остается неизменной

Экономика

Во время инфляции А) цены на товары и услуги растут В) цены на товары и услуги понижаются С) уровень жизни населения повышается D) покупательская способность денег остается неизменной

Автор: Гость