Привести общему знаменателю дроби 1/6,5/24,1/12,11/30.
Математика
Привести общему знаменателю дроби 1/6,5/24,1/12,11/30.
Ответ(ы):
Гость:
1/6,5/24,1/12,1/30 20/120,25/120,10/120,44/120 Общ.знаменатель 120
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