Привести общему знаменателю дроби 1/6,5/24,1/12,11/30.

Математика
Привести общему знаменателю дроби 1/6,5/24,1/12,11/30.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/6,5/24,1/12,1/30 20/120,25/120,10/120,44/120 Общ.знаменатель 120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр равнобедренной трапеции равен 60, ее средняя линия равна боковой стороне. Найдите боковую сторону трапеции.
Ответить
Физика
Рыболов заметил, что за 20с поплавок совершил на волнах 30 колебаний, а расстояние м??жду соседними горбами волн 1,5м. Какова скорость распростране...
Ответить
Математика
Какое число будет следующим в ряду:1;8;27;64;...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуста плизаьвоуи
Ответить
История
Почему китайцы считали себя единственной цивилизованной страной? Срочно!!!!!!
Ответить