Продолжите сказка Евсейка

Гость: Гость:

Пришёл Евсейка домой, рассказал про свои приключения, но ему никто не поверил. Придётся возвращаться к морю, достать морскую звезду что бы доказать, что говорит правду. Пришёл к морю, а оно неспокойно, бурлит, волны догоняют друг друга. Только он хотел прыгнуть в море, как из воды показалась огромнейшая рыба, выпучила глаза,и оскалив со злостью зубы,того и гляди сейчас съест. Испугался Евсейка и убежал домой. .