За 2 часа 8 юнатов сделали 48 дом.для птиц.поровну каждый.Сколько дом.для птиц может ??зготовить один юнат за 5 часов???
Другие предметы
За 2 часа 8 юнатов сделали 48 дом.для птиц.поровну каждый.Сколько дом.для птиц может ??зготовить один юнат за 5 часов???
Ответ(ы):
Гость:
Получается, сначала найдем сколько один юнат сделал за один час. 1) 48 делим на 2=24 ( домов ) - сделали 8 юнатов за 1 час. 2) 24 делим на 8 =6 ( домов) - сделал один юнат за 1 час 3) 6 умножаем на 5= 30 ( домов) - сделал один юнат за 5 часов. Ответ 30 домов :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Из колоды карт, содержащей 36 листов, выбирают одну карту пиковой масти и две карты червовой масти. Сколькими способами можно осуществить этот выбор
Литература
Қазақ тiлi