1)Б Не могу решить, помогите пожалуйста!!!
Алгебра
1)Б Не могу решить, помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
2log7(2^4)/(log3(√10-1)(√10+1))*log7(2)=8log7(2)/log3(10-1)*log7(2)=8/log3(9)=8/2=4
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