1) 3x-1=2(x-2); 2)3(x+5)=7-5x; 3)19(y-9)=3(y+7); 4) 4(x-9)=3(x-8); 5) 3(2x-9)=5(x-4); 6) 7(3-2x)=15(1-x)ребята помогите пожалуйста
Математика
1) 3x-1=2(x-2); 2)3(x+5)=7-5x; 3)19(y-9)=3(y+7); 4) 4(x-9)=3(x-8); 5) 3(2x-9)=5(x-4); 6) 7(3-2x)=15(1-x)ребята помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) 3x-2x=1+4; х=5. 2)3х+15=7-5х; 3х+5х=7-15; 8х=-8; х=-1. 3)19у-171=3у+21; 19у-3у=21+171; 16у=192; у=12. 4)4х-3х=-24+36; х=-12. 5)6х-5х=-20+27; х=-7. 6)-14х+15х=-21+15; х=-6.
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