Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.

Химия
Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.
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