Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.
Химия
Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
КУСОК джинсовой ткани разрезали на равные чати. Из 3 частей сшили брюки , а из 7 остальных частей - куртки. Какую часть материи израсходовали на бр...