Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.

Химия

Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.

Автор: Гость