КУСОК джинсовой ткани разрезали на равные чати. Из 3 частей сшили брюки , а из 7 остальных частей - куртки. Какую часть материи израсходовали на брюки и какую на куртки.
Математика
КУСОК джинсовой ткани разрезали на равные чати. Из 3 частей сшили брюки , а из 7 остальных частей - куртки. Какую часть материи израсходовали на брюки и какую на куртки.
Ответ(ы):
Гость:
Три десятых и семь десятых
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Математика
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