КУСОК джинсовой ткани разрезали на равные чати. Из 3 частей сшили брюки , а из 7 остальных частей - куртки. Какую часть материи израсходовали на брюки и какую на куртки.

Математика

КУСОК джинсовой ткани разрезали на равные чати. Из 3 частей сшили брюки , а из 7 остальных частей - куртки. Какую часть материи израсходовали на брюки и какую на куртки.

Автор: Гость