Ограничения власти, которые содержались в клятве Василия Шуйского
История
Ограничения власти, которые содержались в клятве Василия Шуйского
Ответ(ы):
Гость:
Принимая власть, Василий Шуйский принес клятву в том, что он никого не станет казнить, «не осудя истинным судом с боярами своими» . Шуйский дал «крестоцеловальную запись» , обещая не лишать имущества родственников осужденных, если они невиновны. Он заверил, что не будет «безвинно налагать опалы» и что по справедливости расследует все дела и не допустит ложных доносов. Впервые на Руси правитель заключал договор со своими подданными и приносил клятву русскому народу в том, что наказание будет вершить только по суду.
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