Существует ли в современном российском обществе какие-либо стороны экономическо?? жизни,регулируемые традициями и обычаями

Обществознание

Существует ли в современном российском обществе какие-либо стороны экономическо?? жизни,регулируемые традициями и обычаями

Автор: Гость