Почему Тарас Бульба убивает Андрия?

Литература
Почему Тарас Бульба убивает Андрия?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По просьбе Тараса Бульбы казаки заманили Андрея в лес. - Да продать? Продать веру? Продать своих? Стой же, слезай с коня! --- сказал Тарас Покорно, как ребенок, слез Андрей с коня и ни жив ни мертв остановился перед отцом: «Стой НЕ двигайся! Я тебя породил, я тебя и убью! »- Сказал Тарас и, отступив на шаг, снял с плеча ружье. Бледный как полотно был Андрий; его уста тихо говорили чье имя; но это не было имя отчизны или матери, это было имя прекрасной полячки. Выстрелив, Тарас долго смотрел на бездыханное тело. «Чем был не казак? - думал он,  и состоянием вышел, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно! »
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Докажите,что в подобных треугольниках высоты,проведенные из вершин соответствен??ых углов ,относятся как соответственные стороны.
Ответить
Математика
Реши задачи. 1. В саду было 2 ряда яблонь, по 3 яблони в каждом. Сколько всего яблонь было в саду?. 2. Дополни условие, используя ответ предудуще...
Ответить
Английский язык
Плиз переведите срочно надо
Ответить
Математика
Дана ур-ние 3х-2у+5z-2=0 как расположена эта плоскость
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста!!!!!! При действии соляной кислоты на 5, 5 г смеси железа и алюминия выделилось 4,48 л водорода. Определить массовый состав смеси.
Ответить