Почему Тарас Бульба убивает Андрия?

Гость: Гость:

По просьбе Тараса Бульбы казаки заманили Андрея в лес. - Да продать? Продать веру? Продать своих? Стой же, слезай с коня! --- сказал Тарас Покорно, как ребенок, слез Андрей с коня и ни жив ни мертв остановился перед отцом: «Стой НЕ двигайся! Я тебя породил, я тебя и убью! »- Сказал Тарас и, отступив на шаг, снял с плеча ружье. Бледный как полотно был Андрий; его уста тихо говорили чье имя; но это не было имя отчизны или матери, это было имя прекрасной полячки. Выстрелив, Тарас долго смотрел на бездыханное тело. «Чем был не казак? - думал он, и состоянием вышел, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно! »