Докажите,что в подобных треугольниках высоты,проведенные из вершин соответствен??ых углов ,относятся как соответственные стороны.

Геометрия
Докажите,что в подобных треугольниках высоты,проведенные из вершин соответствен??ых углов ,относятся как соответственные стороны.
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Гость:
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