Запишите алгоритм для исполнителя ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: Получение из числа 1 число 25
Информатика
Запишите алгоритм для исполнителя ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: Получение из числа 1 число 25
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Решение: 1*3*3*3-1-1 В итоге: 5 команд.
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