Найти периметр квадрата со стороной 3см 2мм

Математика
Найти периметр квадрата со стороной 3см 2мм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P= 3,2 см × 4= 12,8 см так как квадрат имеет одинаковые стороны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каждой части предложения показать связь главных членов предложения: Обезьянка ??нимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек са...
Ответить
Математика
Пожалуста поможідь приклади в стопчик і задачу з скорочиним записом з діями і від??овідь.. номер 613, 614..
Ответить
Обществознание
Признаки юридического лица
Ответить
Обществознание
В чём суть и значение культуры труда? (своими словами)
Ответить
Русский язык
Книга в моей жизни сочинение
Ответить