Найти периметр квадрата со стороной 3см 2мм
Математика
Найти периметр квадрата со стороной 3см 2мм
Ответ(ы):
Гость:
P= 3,2 см × 4= 12,8 см так как квадрат имеет одинаковые стороны
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