В каком случае в слове может быть больше звуков,чем букв?
Русский язык
В каком случае в слове может быть больше звуков,чем букв?
Ответ(ы):
Гость:
Если в слове первая стоит гласная, гласная после гласной и ещё какой-то случай, не помню )
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