Что было бы если Е.И.Пугачев победил

Гость: Гость:

Я думаю,Пугачев бы продолжал захватывать города,крепости,делать осады,продолжал бы делать восстания.У него было бы намного больше сторонников,ведь он обещал во многом крестьянам.Тем более,Пугачев был 1 из ста лучших полководцев России.Но когда-нибудь он всё равно бы проиграл.