Что было бы если Е.И.Пугачев победил

История
Что было бы если Е.И.Пугачев победил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю,Пугачев бы продолжал захватывать города,крепости,делать осады,продолжал бы делать восстания.У него было бы намного больше сторонников,ведь он обещал во многом крестьянам.Тем более,Пугачев был 1 из ста лучших полководцев России.Но когда-нибудь он всё равно бы проиграл.
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