Ширина комнаты прямоугольной формы 4 метра ,а длина - 6 метров.Сколько потребуетсякраски для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м расходуется 270 г краски.

Математика

Ширина комнаты прямоугольной формы 4 метра ,а длина - 6 метров.Сколько потребуетсякраски для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м расходуется 270 г краски.

Автор: Гость