Ширина комнаты прямоугольной формы 4 метра ,а длина - 6 метров.Сколько потребуетсякраски для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м расходуется 270 г краски.
Математика
Ширина комнаты прямоугольной формы 4 метра ,а длина - 6 метров.Сколько потребуетсякраски для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м расходуется 270 г краски.
Ответ(ы):
Гость:
4*6=24кв.м. s=a*b 24*270=6480гр 6480гр=6кг480гр
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