Составь и запиши с этими прилагательными словосочетания с подходящими по смыслу ??уществительными. Праздный,праздничный (занятие, день) Запасной,запасливый(зверек,колесо) Стекольный, стеклянный(ваза, завод) Голосовой, голос...

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Составь и запиши с этими прилагательными словосочетания с подходящими по смыслу ??уществительными. Праздный,праздничный (занятие, день) Запасной,запасливый(зверек,колесо) Стекольный, стеклянный(ваза, завод) Голосовой, голосистый(связки, соловей) Каменный, каменистый(берег, лестница) Золотой, золотистый(медаль, колосья)

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