Составь и запиши словосочетания с данными существительными и числительными два,двое

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Составь и запиши словосочетания с данными существительными и числительными два,двое
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Два человека шли по улице. Двое из них были в кроссовках.
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