Составь план статьи кратко перескажи её Камушка лиса. срочно пожалуйста

Литература
Составь план статьи кратко перескажи её Камушка лиса. срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.   Прочитай текст. 2.   Раздели его на части. 3.   Скажи точно, о чём говорится в каждой части (выбери самое главное). 4.   Составь и запиши план рассказа. 5.   По первому пункту плана и первой части рассказа выдели 2–3 предложения, которые не являются главными, а лишь дополняют основную мысль. 6.   Прочитай текст без этих предложений. 7.   То же самое сделай и с другими частями. 8.   Глядя на план, перескажи рассказ кратко. Проверь, нельзя ли пересказать рассказ еще короче, не упуская главного.

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