Составь план статьи кратко перескажи её Камушка лиса. срочно пожалуйста

Гость: Гость:

1. Прочитай текст. 2. Раздели его на части. 3. Скажи точно, о чём говорится в каждой части (выбери самое главное). 4. Составь и запиши план рассказа. 5. По первому пункту плана и первой части рассказа выдели 2–3 предложения, которые не являются главными, а лишь дополняют основную мысль. 6. Прочитай текст без этих предложений. 7. То же самое сделай и с другими частями. 8. Глядя на план, перескажи рассказ кратко. Проверь, нельзя ли пересказать рассказ еще короче, не упуская главного.