Составь план статьи кратко перескажи её Камушка лиса. срочно пожалуйста
Литература
Составь план статьи кратко перескажи её Камушка лиса. срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прочитай текст. 2. Раздели его на части. 3. Скажи точно, о чём говорится в каждой части (выбери самое главное). 4. Составь и запиши план рассказа. 5. По первому пункту плана и первой части рассказа выдели 2–3 предложения, которые не являются главными, а лишь дополняют основную мысль. 6. Прочитай текст без этих предложений. 7. То же самое сделай и с другими частями. 8. Глядя на план, перескажи рассказ кратко. Проверь, нельзя ли пересказать рассказ еще короче, не упуская главного.
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