Составь предложения с однородными членами Запиши их Подлежащие береза,дуб Сказуемые вспыхнула ,погасла Дополнения молоко,творог Обстоятельства на горе,в поле,в лесу ПОДЧЕРКНИ ПОМОГИТЕ РЕБЯТ

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Составь предложения с однородными членами Запиши их Подлежащие береза,дуб Сказуемые вспыхнула ,погасла Дополнения молоко,творог Обстоятельства на горе,в поле,в лесу ПОДЧЕРКНИ ПОМОГИТЕ РЕБЯТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Береза и дуб растут возле моего дома. В небе вспыхнула, а затем погасла яркая звезда. Я купила в магазине молоко и творог.  Красивые деревья росли всюду: на горе, в поле, в лесу.
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