Составь предложения.Запиши их. жираф,слон,стоит,бежит,крокодил,плывёт
Русский язык
Составь предложения.Запиши их. жираф,слон,стоит,бежит,крокодил,плывёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы увидели в зоопарке: как плывет крокодил, как стоит жираф и разжевывает свою пищу, а ещё мы увидели как бежит слон...
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