Составь продолжение своего рассказа об Ашик-Керибе,используя вопросы.lt;br /gt;кто сделал Ашик-Кериба богатым?Зачем Магуль-Мегери пригласила к себе купца и что ему говорила?Кто и в каком городе назвался хочяином блюда?Кто первы...
Литература
Составь продолжение своего рассказа об Ашик-Керибе,используя вопросы.lt;br /gt;кто сделал Ашик-Кериба богатым?Зачем Магуль-Мегери пригласила к себе купца и что ему говорила?Кто и в каком городе назвался хочяином блюда?Кто первыи узнал Ашик-Кериба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один паша,потому что срок истикал а еслиб ашик непришёл тогдаб ана вышла бы за Куршуд бека. В холяве и ашик кериб. Магуль мегери
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