Составь продолжение своего рассказа об Ашик-Керибе,используя вопросы.lt;br /gt;кто сделал Ашик-Кериба богатым?Зачем Магуль-Мегери пригласила к себе купца и что ему говорила?Кто и в каком городе назвался хочяином блюда?Кто первы...

Литература

Составь продолжение своего рассказа об Ашик-Керибе,используя вопросы.lt;br /gt;кто сделал Ашик-Кериба богатым?Зачем Магуль-Мегери пригласила к себе купца и что ему говорила?Кто и в каком городе назвался хочяином блюда?Кто первыи узнал Ашик-Кериба?

Автор: Гость