Состав рассказ ;из данных глаголов.светит;треснул;поплыли;кружатся;сталкиваютс??;ломаются;кричат;смотрят

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Состав рассказ ;из данных глаголов.светит;треснул;поплыли;кружатся;сталкиваютс??;ломаются;кричат;смотрят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. С каждым днём всё теплее и ярче светит солнце. Вот и треснул лёд на реке. Огромные льдины поплыли по течению. Они кружатся на воде, сталкиваются между собой, ломаются и плывут дальше белыми островками. К реке прибежали дети. Они смотрят на ледоход и кричат, радуясь весне.
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