Составь словарный диктант-любой.Который состоит из 5 наречий 5 глаголов в неопределённой форме 5 имён сущ с шипящими на конце 5 имён существительных с разными непроверяемыми орфограмамми

Гость: Гость:

Мама сказала хорошо, ложись спать.Я быстро пошел в кровать.смело прошел до нее и лег.вдруг кто то зашуршал в углу.Я очень испугался.печь освещала комнату.Я видел как на стене висел мой игрушечный меч,а в углу лежал мяч.Вдруг из под печи выскочила мышь и наступила тишь.На утро мы собрались ехать в школу.В школе я попытался забить гол в игре,но промазал.Когда я пришел домой,мы начали косить траву.Я замер и перестал дышать,ведь папа мог пораниться.Мама сказала мне лечь отдохнуть,ведь я после школы.мама у меня очень добрая.А печка очень теплая.Вот так.Я подложил себе свою ручка под голову и уснул.Я проснулся от укола иглой.Это мама зашивала мне мой носок.