Составь словосочетания из данных пар слов,изменяя,где необходимо,форму слова.Обо??начь грамматическую связь между словами. Богатый,природа;родной,страна;любимая,город;аккуратно,писать;великий,дружба;светлый,волны;золотой,солнце...

Русский язык
Составь словосочетания из данных пар слов,изменяя,где необходимо,форму слова.Обо??начь грамматическую связь между словами. Богатый,природа;родной,страна;любимая,город;аккуратно,писать;великий,дружба;светлый,волны;золотой,солнце.Работать,в,селе;идти,по,дорога;звать,на,помощь.
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Автор: Гость
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Гость:
Богатая природа Родная страна Любимый город Писать аккуратно Великая дружба Светлые волны Золотое солнце Работать в селе Идти по дороге Позвать на помощь
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