Состав участников в восстаний Уота Тайлера и повод и кто был руководителем

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Состав участников в восстаний Уота Тайлера и повод и кто был руководителем
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Акерия причина: сбор больших налогов для выкупа короля и сеньоров из плена. дата восстания: 1358 состав участников: 100 тысяч французских крестьян руководители: Гильом Каль цели восставших: уменьшить размер сбора, собираемого для выкупа короля и сеньоров из плена итоги: "Жаки" были разгромлены последствия: феодалы не осмеливались увеличить повинности.  Восстание Уота Тайлера  причины: худшение положения основной массы ккрестьян  дата восстания: 1381 состав: английские крестьяне  руководитель: Уот Тайлер цели: отмена барщины, отменить зависимость крестьян от господ, небольшая плата за землю, военная служба по своей воле. итоги: предводитель был убит мечом, а над восставшими жестоко расправились последствия: многие господа отказались от барщины, большинство крестьян стали свободными
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